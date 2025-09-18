女子サッカー元日本代表「なでしこジャパン」で２０１１年ドイツＷ杯優勝メンバーの澤穂希さんが１８日までに自身のＳＮＳを更新。女優・上戸彩の誕生日を豪華メンバーと祝福したことを報告した。澤さんは「彩ちんの記念すべき４０歳のお誕生日を皆さんと一緒にお祝いさせて頂きました彩ちんお誕生日おめでとうさらに素敵な１年となりますように」とつづり、上戸彩とレスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんとのスリーショッ