１９日の金曜ロードショー（後９時）は、”アンジー”ことアンジェリーナ・ジョリー主演のディズニー実写作品「マレフィセント」（２０１４年）がノーカット放送される。先週放送された「眠れる森の美女」を、悪役であるマレフィセントの視点から描いた物語。全世界の興行収入は７億５０００万ドル（約１１００億円）の大ヒットとなり、日本でも６５・４億円を記録した。公開週には、「アナと雪の女王」が公開から１６週連続で