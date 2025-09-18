女優の鈴木保奈美が１８日、東京・銀座で行われた「カルティエ銀座４丁目ブティック」のオープニングイベントに出席した。ブランドの象徴的な「パンテール」精神（力強さ、優雅さ、自分らしさ）があらわれる瞬間を聞かれると「全く自分にはないものだなと思った。難しいですよ。どれもあてはまらず、どれか１つ身につけたいなと思う毎日です」と謙遜した。鈴木にとってのご褒美時間は読書。寝る間、食べる間を惜しむほど熱