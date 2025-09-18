短期金融市場、英中銀利下げ来年末までに４５ｂｐ見込む＝ロンドン為替 英中銀発表後、短期金融市場では来年末までの英中銀利下げを４５ｂｐ見込んでいる。利下げ見通しが拡大している。ポンド相場は上昇一服。ポンドドルは1.3620付近へ、ポンド円は200.75付近へと反落している。 GBP/USD1.3620GBP/JPY200.75