21:30 米新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13） 予想24.2万件前回26.3万件 米失業保険継続受給者数（08/31 - 09/06） 予想195.2万件前回193.9万件 米フィラデルフィア連銀景況指数（9月） 予想1.8前回-0.3 22:00 南ア中銀政策金利（9月） 予想7.0%前回7.0% 23:00 米景気先行指数（8月） 予想-0.2%前回-0.1%（前月比) ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演