¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥ä¥¯¥ë¥È£µ¡½£°µð¿Í¡Ê£±£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ëµð¿Í¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î£²°Ì¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤ÏºÇÃ»¤È¤Ê¤ë£³²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¡£ÂÇÀþ¤â¥ä¥¯¥ë¥ÈÅê¼ê¿Ø¤Ë£±£±»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨£±£´ÅÙÌÜ¤Î£°ÉõÉé¤±¡£¼Ú¶â£±¤È¤Ê¤ê¡¢£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Ï£²º¹¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê£¹»î¹ç¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë£²°Ì³ÎÊÝ¤Ø¡¢ÀµÇ°¾ì