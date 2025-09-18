前の話を読む。ゆりこまで「辞める」と言い出したことで会社が動き、職場に2人助っ人社員が配置され、ゆりこは辞めずに働いていた。■独身と子持ちが働く職場■上司は変わらず…■これが私の精一杯■以前けいこを見かけた店でゆりこの職場に派遣された2人の社員は独身で、ゆりこが子どものために早退や欠勤をしても、不満を漏らすことはなさそうでした。少し肩の荷が下りたゆりこは、子持ち社員として子育てと仕事を両立しようと、