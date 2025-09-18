◆パ・リーグ西武―オリックス（１８日・ベルーナドーム）オリックス・山下舜平大投手が、７回２／３を７安打１失点、８奪三振で降板した。初回、先頭の西川、平沼、外崎から３者連続で空振り三振を奪取。２回もネビン、渡部聖、山村から三振を奪った。２００２年４月８日に西武・西口文也がオリックス戦（西武ドーム）でマークして以来、パ・リーグタイ記録に並ぶ、初回から６者連続三振の立ち上がりを見せた。３回は先頭