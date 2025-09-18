◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 5-0 巨人(18日、神宮球場)ヤクルトは投打がかみ合い巨人に完封勝利。連敗を2で止めました。先発は7月5日以来の登板となった高橋奎二投手。初回、先頭にいきなりヒットを打たれるなど、2アウト1・2塁のピンチを招くと、岸田行倫選手にヒットを打たれますが、レフトの内山壮真選手の好送球があり、ホームを狙った2塁ランナーは本塁タッチアウト。味方の好守に助けられ、初回を無失点で切り抜けます。