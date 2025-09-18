◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 5-0 巨人(18日、神宮球場)巨人は序盤からの失点が響き敗戦。打線も拙攻が続き、ヤクルトに完封を許し、今季14度目の完封負けを喫しました。打線は初回、先頭の丸佳浩選手がヒットで出塁。その後2アウト1、2塁のチャンスを作ると、5番・岸田行倫選手のレフトへのヒットで2塁ランナーの丸選手がホームを狙うも、アウトになって先制ならず。すると直後の1回裏、中7日で登板の先発・森田駿哉投手が先頭