バレーボールの世界選手権を終えた男子日本代表が9月18日、開催国のフィリピンから羽田空港着の航空機で帰国した。前日17日にリビアを3―0のストレートで下したが、通算1勝2敗で18年大会以来の1次リーグ敗退に終わった。主将の石川祐希（29＝ペルージャ）が取材に応じ、「望んでいたものとは遥かに遠い結果になってしまった。これも僕たちの力。しっかりと受け止めないといけない」と振り返った。28年ロサンゼルス五輪への1