◇セ・リーグ巨人0―5ヤクルト（2025年9月18日神宮）巨人は最下位のヤクルトに投打で圧倒され、65勝66敗3分けでまたも借金生活に突入した。この日勝利した2位・DeNAとのゲーム差は2に開いている。先発左腕・森田が誤算だった。初回に並木、内山と長打2本を打たれて先制を許すと、2回には山田に10号ソロを被弾。0―2で迎えた3回には自らの暴投で二走・村上に一気に本塁生還を許し、さらに中村悠にも適時打されてこの