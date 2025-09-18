「ロッテ７−０楽天」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天の連勝が「３」でストップ。先発の岸が７失点完投負けした。立ち上がり、制球に苦しむなど４失点。二回には３失点と、２回までに７失点を喫する苦しい展開から試合はスタートした。それでも三回以降はベテランらしい修正力を見せた粘投。今季初の完投となる８回１０安打７失点で６敗目となった。試合後には「初回からあんなんじゃ、チームの勢いもなくなっち