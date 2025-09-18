【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、“軽く振って”51号特大アーチドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でフィリーズ戦に先発出場。8回の第4打席では2試合連発となる51号ソロホームランを放った。規格外のパワーで放った一打に“超人”糸井嘉男氏が驚愕している。3ー0とドジャースがリードして迎えた8回、この回先頭の大谷が、4回目の打席に入った。フィリーズの左腕