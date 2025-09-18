バレーボール男子の日本代表が１８日、マニラで行われた世界選手権から羽田空港に帰国。取材に応じた石川祐希（２９）＝ペルージャ＝、高橋藍（２４）＝サントリー＝が、まさかの１次リーグ敗退に至った要因のひとつに、パリ五輪後に再スタートを切った新体制における練習での“緩み”を挙げた。大会前時点で世界ランク５位だった日本は銅メダルの１９７４年大会以来、５１年ぶりのメダル獲得を目指した。だが、１次リーグ初戦