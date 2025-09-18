【その他の画像・動画等を元記事で観る】 UVERworldが、6月11日にライブハウスShibuya eggmanにて行ったファンクラブ会員限定公演の模様が、9月20日21時45分よりWOWOWにて独占放送＆配信。このたび、同公演から「PHOENIX AX」のライブ映像が特別先行公開された。 ■Shibuya eggmanのキャパシティは、東京ドームの数百分の1！ 2025年に結成25周年、およびデビュー20周年を迎えたUVERworldは、6月14日・15日に東京ド&