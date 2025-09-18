季節の変わり目は大雨が降りやすくなります。18日（木）は関東でも激しい雷雨となったところがありました。夜は、いったん雨は小康状態となっていますが、これで終わりではありません。このあと、もう一度、関東で雨雲が発生、発達しそうです。夜遅くにかけて、雷を伴った非常に激しい雨の降る恐れがあります。これらの雨雲は19日（金）朝には東海上に抜けるでしょう。関東甲信は19日明け方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、