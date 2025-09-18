民放キー局とNHKが9月28日（日）、1.5℃の約束キャンペーンの特集番組として『最新技術でガマンしない！みんなが得する温暖化対策』を放送予定。今年はキャンペーン史上初めて、各局が2人ずつバディを組んで一緒に温暖化対策の現場を取材しました。今回で4年目となる国連「SDGメディア・コンパクト」 加盟メディアによる気候危機を食い止めるための共同キャンペーン「1.5℃の約束 − いますぐ動こう、気温上昇を止めるために。」。