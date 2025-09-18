高級ブランドのカルティエがアジア最大のブティックとなる「カルティエ銀座４丁目ブティック」オープニングイベントを開催し、豪華セレブリティが駆け付けました。【写真を見る】【高畑充希】お腹ふっくらで銀座カルティエのオープニングに登場セレブたちが自身の “ご褒美タイム” を明かすこの日は、漫画家・浦沢直樹さんがクリエイティブパートナーを務めたメゾンを象徴する「パンテール(豹)」がテーマのアニメも世界初公開