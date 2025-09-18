先週、東京都心を襲った豪雨で浸水被害が相次いだが、消毒業者を装った不審な訪問が今、増えているといい、品川区も注意を呼びかけている。実際に被害に遭う可能性があったという理髪店に話を聞いた。大雨の爪痕残る中…再びの大雨に備え天気の急変が警戒されていた18日午後2時、木村拓也キャスターが訪れたのは大雨への備えを急ぐ東京・品川区内の「戸越銀座商店街」。戸越銀座商店街はちょうど1週間前の11日、道路が一面川のよう