【モデルプレス＝2025/09/18】女優の堀田真由が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。【写真】堀田真由、70年代ドレスで大人の魅力◆堀田真由、取り憑かれているものとは？メゾンの象徴「パンテール」のデザインが印象的なイエローゴールドのネックレスを身につけ、堂々としたオーラを放った堀田。精神を体現している本ブティックにちなんで「パンテールらしい、自分らしさを貫く