アフマダリエフに完勝も…ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は14日、名古屋市のIGアリーナでムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦を戦い、3-0（118-110×2、117-111）の判定勝ち。「最大の強敵」を終始圧倒し、世界最多となる5度目の4団体同時防衛に成功した。ただ、米メディアの全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」では順位が下がり「彼に