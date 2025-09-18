2025年末でNMB48を卒業する川上千尋（26）が、13年間の活動の集大成となる写真集「川上千尋 ファースト写真集 永遠未遂」（徳間書店）を10月29日に発売する。 【写真】最後の最後にすごい！ちっひーの開放姿にドキドキが止まらない 同写真集は沖縄で撮影を敢行。「大人っぽくセクシーな自分を見てもらいたい」という希望もあり、川上自身も衣装案から企画に参加した。華やかなドレスを身にまとった姿や、