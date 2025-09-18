女優の南沙良が18日、インスタグラムを更新し、ドレス姿を披露。圧巻の装いに、ファンから「美しすぎる」「超絶美人」といった称賛の声が相次いでいる。【写真】美しすぎる…南沙良のドレス姿南は、出口夏希とダブル主演を務める映画『万事快調〈オールグリーンズ〉』が第30回釜山国際映画祭のVision部門に正式出品されたことを受け、同映画祭のレッドカーペットに登場。「釜山国際映画祭」「わくわく」とコメントを添え、登場