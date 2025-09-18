女優の芳根京子が１８日、東京・銀座で行われた「カルティエ銀座４丁目ブティック」のオープニングイベントに出席した。「和紙っぽい白のドレスにしようかなと思った」と同店の入口をイメージした衣装で登場した。ブランドの象徴的な「パンテール」精神（力強さ、優雅さ、自分らしさ）があらわれる瞬間を聞かれると、仕事をしている時と回答。「ちょっと気を抜くと自信がなくなる。自信を作る努力をしている」という。自