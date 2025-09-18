◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子走り高跳び予選で、ニコラ・オリスラガーズ（オーストラリア）が「眠れる森の美女」ことヤロスラワ・マフチフ（ウクライナ）に対抗するかのような“読書家”の姿があった。マットの上に寝転び、自身が記したノートを眺めていた。オリスラガーズは東京、パリ五輪で２大会連続銀メダル。パリ五輪金のマフチフに東京の地で雪辱を期す。１メートル８８、１メートル９２をいずれも１回