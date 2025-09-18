将棋の藤井聡太王座＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝に伊藤匠叡王が挑戦する第７３期王座戦第２局が１８日、兵庫・神戸市の「ホテルオークラ神戸」で指され、藤井が敗れた。戦型は角換わり。先手の藤井優勢だったが、８７手目で藤井、８８手目で伊藤が持ち時間（各５時間）を全て消費し、１分将棋になると伊藤が一気に流れをつかんだ。伊藤の勝利で、シリーズは振り出しに戻った。２人のタイトル戦は３度目で１勝１敗