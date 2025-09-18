20年に一度、三重県の伊勢神宮で行われる式年遷宮の祭りの一つ、「御船代祭」が17日、三重県と木曽郡・上松町で行われ、伝統の技で大きなヒノキが伐採されました。森の中に響く、斧を入れる音。上松町にある国有林できのう行われた御船代祭です。20年に1度、三重県・伊勢神宮の社殿などを新しくして御神体を移す式年遷宮。この御船代祭は御神体を納めた器＝「御樋代」をさらに納める器の用材を切り出す祭りです。伊勢神宮・内宮の