異世界系ライトノベル『オーバーロード』『この素晴らしい世界に祝福を！』『Re:ゼロから始める異世界生活』『幼女戦記』のキャラクターたちが集合したクロスオーバーアニメ『異世界かるてっと』の第3期が、10月よりTOKYO MX、dアニメストアなどで放送・配信されることが18日、発表された。あわせて、第3期のキービジュアルおよびメインPVが公開。テーマソングも発表された。【画像】『異世界かるてっと』メインPVにキャラクター