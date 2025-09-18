お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が18日に自身のインスタグラムを更新。親知らずを抜いた術後の姿を公開し、反響を呼んでいる。この日「僕、親知らず抜いたんだよ！」と報告し、1枚の自撮りショットをアップ。左頬が腫れあがり、痛みのせいか目はとろんとして眉毛も「ハ」の字。元気のなさそうな様子だった。この投稿にファンからは「お大事になさってください」「痛そう」「早く腫れが引くといいですね」といっ