■東京2025世界陸上競技選手権大会（18日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子800m予選に日本記録保持者の久保凛（17、東大阪大敬愛高）が出場、組7着で予選敗退。この種目、世界陸上日本勢史上初となる準決勝進出とはならなかった。序盤から最後尾につけていた久保はラスト200mで少し遅れたが、粘りの走りで残り10mで1人を抜き7着、予選敗退となったが世界の舞台で堂々たるレースを見せてく