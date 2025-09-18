厚生労働省厚生労働省の専門部会は18日、勃起不全（ED）治療薬「シアリス」（一般名タダラフィル）を、処方箋が不要な市販薬とすることを了承した。ED治療薬の市販薬化は国内初となる。エスエス製薬が承認申請していた。薬剤師による指導が必要な「要指導医薬品」に指定される。研修を受けた薬剤師が、18歳以上であることを確認した上で販売する。今年成立した改正医薬品医療機器法に基づき、来年5月以降は、オンラインで薬剤