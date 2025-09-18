オリックスの山下が圧巻の奪三振ショーを見せた。西武戦の一回、先頭の西川から空振りの三振を奪うと、二回に６番の山村を見逃し三振に仕留めるまで６連続奪三振。先頭打者からの奪三振記録としては、１９５６年に小山正明（阪神）がマークした７連続には及ばなかったが、観客を沸かせた。