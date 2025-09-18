◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子８００メートル予選３組に、世界陸上初出場の１７歳の久保凛（東大阪大敬愛高）が登場。７位に終わり、準決勝進出はならなかった。ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は、まず「世界デビュー、ちょっとしょっぱかったかな」と話し、「でも、いい経験ですよね。見てても、速度の緩急が世界だなって」と感想を述べた。長距離の陸上競技