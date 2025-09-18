◆スプリンターズＳ１週前追い切り（１８日）第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）の１週前追い切りが９月１８日、東西トレセンで行われた。各陣営の手応えは以下の通り。安田調教師（ピューロマジック＝栗東・坂路で単走。５２秒０―１２秒６）「ズンと動かすことでスイッチが入らないよう、平均したラップの追い切り。精神面で追い込まれた感じがなく、あとは週末と当週の２本でい