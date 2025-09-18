ＪＯ１の豆原一成が１８日、都内で市毛良枝とダブル主演した映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」（中西健二監督、１０月２４日公開）の先行上映会に出席した。２３歳の豆原は７５歳の市毛とのダブル主演に当初は「俺で大丈夫かな」と不安を感じたが、「とても光栄なことだし、これからの人生、いい経験になる」と思い、引き受けたという。撮影は昨年の夏。大粒の汗を流しながらの撮影だったが、「最初の印象は、失礼