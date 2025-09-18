歌舞伎俳優の中村橋之助、市川男寅、中村莟玉、市川染五郎、尾上左近、中村鶴松らが出演する来年１月の「新春浅草歌舞伎」（来年１月２〜２６日、浅草公会堂）の演目と主な配役が１８日、松竹から発表された。花形歌舞伎俳優の登竜門。第１部は、智勇を兼ね備えた名将を描いた時代物の名作「梶原平三誉石切（かじわらへいぞうほまれのいしきり）」鶴ヶ岡八幡社頭の場から幕を開ける。染五郎が梶原平三景時、男寅が俣野五郎景久