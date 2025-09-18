◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子８００メートル予選で日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高３年）は２分２秒８４の３組７着、で日本勢初の準決勝進出とはならなかった。レース後のテレビインタビューでは「たくさんの声に囲まれて走れたこと自体がすごく幸せで、本当に応援してくださった方々に感謝でいっぱいです」と話した。【一問一答】―レース全体の振り返りについて「最初から想定していたレース