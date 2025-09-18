陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で女子走り高跳び予選が行われ、Ａ組の高橋渚（センコー）は１メートル８８の２２位に終わり、決勝進出はならなかった。予選はＡ、Ｂの２組に分かれて行われ、１メートル９７をクリアするか、上位１２選手が決勝に進める。高橋は１メートル８３を２回目でクリア。１メートル８８は最後の３回目で越えたが、１メートル９２は、３度の試技で成功できなかった。２５歳の高橋はこ