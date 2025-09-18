グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の豆原一成（いっせい＝２３）と女優・市毛良枝（７５）が１８日、都内で行われたダブル主演映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」（１０月２４日公開）のプレミア先行上映会に登壇した。若い頃の夢だった「学び」を謳歌する祖母（市毛）と、夢に自信がもてない同居の孫（豆原）が、富士山を好きだった亡き祖父の手帳に不思議な数式を見付けて…という話だ。市毛の映画主演は４４