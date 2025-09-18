ＧＬＥＡＴに反目する「反ＧＬＥモンスターズ」を率いる河上?シャーマン?隆一（３６）が、１８日の五反田大会でＣＩＭＡ（４７）を襲撃し、Ｇ―ＩＮＦＩＮＩＴＹ王座決定戦に挑むことを勝手に決めた。この日の休憩前、ＣＩＭＡがリングに登場。マイクを持つと「今のＧＬＥＡＴは面白いか？」と観客に問いかける。そして「何嶋勝彦かわからんけど、俺は大島伸彦や。何嶋勝彦が『強さが正義のプロレス』をするなら、俺が『面白い