308初採用の特別色「セレニウムグレー」をまとう限定車ステランティスジャパンは2025年9月4日、プジョーのCセグメントハッチバック「308」に限定車「308 GT Hybrid Selenium Edition（セレニウムエディション）」を設定し、同日から全国の正規ディーラーで販売を開始しました。どんなクルマなのでしょうか。プジョーの人気ハッチバック「308」に設定された限定100台の「308 GTハイブリッド セレニウムエディション」【画像】特