パートナーが別の女性をご飯に誘っているのを知ったらどうしますか？この記事では、夫がキャバ嬢に言い寄り食事に誘っていたという投稿を紹介します。ネットショッピングでの買い物を頼まれ、夫とLINE共有しようとしていた投稿者さん。そのとき、女性との怪しげな文面が見えてしまい、開いてみると、夫の方からキャバ嬢に言い寄っていて…。 夫がキャバ嬢を食事に誘っていた… 旦那がキャバ嬢と連絡を取り合い