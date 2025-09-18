アメリカが日本からの自動車に15％の関税をかけることについて、日本自動車工業会の片山会長は、アメリカとの継続協議を石破首相に求めました。日本自動車工業会・片山正則会長「政府の皆様には、引き続き米国政府と開かれた自由貿易にもとづくビジネス環境に向けて議論を継続して頂くことをお願いしたいと思います」石破首相と面会した自工会の片山会長は、自動車関税について、15％に引き下げられたことは、「業界への壊滅的な影