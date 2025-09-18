地震で甚大な被害を受けた石川県能登の酒蔵が今シーズンの酒造りに向け、動き出しました。能登の酒をつなぐために。再建を目指す奥能登の蔵元を取材しました。珠洲市の宗玄酒造で行われていたのは、酒造りの始まりを告げる蔵入り神事。杜氏や蔵人がことしの酒造りの無事を祈願しました。奥能登で最も古い酒蔵のひとつ「宗玄酒造」。宗玄酒造八木隆夫社長「トンネルの入り口のコンクリートの壁が土砂と一緒に流れてきて、それがぶ