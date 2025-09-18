元ＡＫＢ４８の板野友美が１８日、インスタグラムを更新。この日の巨人戦で久しぶりに先発した夫、ヤクルト・高橋奎二投手を応援した。この日は自宅で応援しているようで、一軍登録された高橋が５回表、二死まで追い込んだテレビ画面を写した写真を添え、メラメラの炎、ボール、握り拳の絵文字を投稿。応援した。先発前日には、いつものように「勝つ丼」（カツ丼）を作ったようで、「＃友飯」という言葉とともに、写真をアッ