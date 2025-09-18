自民党の高市早苗衆院議員が１８日、次期総裁選に立候補することを表明した。これで１０月実施の総裁選は、高市氏と小泉進次郎氏、林芳正氏、茂木敏充氏、小林鷹之氏の５人の争いとなることがほぼ確定した。１６日のＴＢＳ「ひるおび」では、共同通信社が１１日と１２日に実施した全国緊急電話世論調査では、次の総裁にふさわしい人は？との質問で、高市氏が２８・０％でトップ、小泉氏２２・５％の結果だったと伝えた。ただ