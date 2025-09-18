公園で知り合った理沙さんとの交流は続いていました。笑顔で接してくれる彼女の存在に、息子の陽向もすっかり懐いています。しかし、雨の日に突然送られてきた“赤の他人の子どもと家の写真”。それは美咲の胸に、言葉にならない違和感を植え付けました。さらに公園での会話では、その写真を当然のように話題にし、美咲の家や夫の仕事を探る理沙さん。好意的な笑顔の奥に潜む「執着」の影を、美咲は見逃すことができませんでした。