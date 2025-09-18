「広島−阪神」（１８日、マツダスタジアム）阪神の大山悠輔内野手が今季１０号となる２ランを放った。２点リードの４−２で迎えた七回２死一塁。ハーンの外角高め直球を振り抜いた。流し打ちとなった打球は強烈なライナー性。そのまま速度は落ちることなくファウルゾーンギリギリの右翼ポール際へ着弾し、貴重な追加点とした。ダイヤモンドを１周し、本塁で笑顔で森下とハイタッチした。これで今季１０号。８年連続の２桁