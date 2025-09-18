「ロッテ７−０楽天」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが序盤に大量得点を挙げて２連勝した。楽天先発の岸に対し、初回、先頭の西川の右前打を皮切りに１死満塁とし、寺地の押し出し四球、藤岡が右翼線２点二塁打。安田の犠飛で一挙４得点を先制した。二回には高部の２点三塁打、山本の適時二塁打で計３点を追加。二回までに７得点を奪った。藤岡は「今日は先発が種市なので、打てなかったら種市に何言われるか